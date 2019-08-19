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В Украину идет азорский антициклон: какой будет погода - карта

В Украину идет азорский антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)
19.08.2019, 12:03

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинство территории страны возвращается жара

Азорский антициклон будет определять завтра, 20 августа, и в ближайшее время погоду в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она уточнила, что будет преобладать сухая солнечная погода.

Фото: meteo.gov.ua

На западе – местами грозы, дожди. "Жара в Украину возвращается. Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 28, + 33 градуса", - добавила синоптик.

Диденко рассказала, что на севере и западе предусматривается + 25, + 30 градусов.

"В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35, + 37 градусов. 22 августа станет свежее на западе, с 23 августа жара ослабеет и в северной части Украины", - отметила Диденко.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

Синоптик добавила, что на День независимости в Киеве будет без осадков, ожидается порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха около +26, +27 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.
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