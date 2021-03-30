В Украину идет настоящая весна, синоптики обещают до 18 тепла и ясную погоду

По прогнозам синоптиков 30 и 31 марта в большинстве областей Украины будет наблюдаться сухая и ясная погода. Небольшие осадки ожидаются лишь 30 марта на востоке и юге страны, и 31 марта – в западных и северных областях, сообщает в Facebook Укргидрометцентр.

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Также в ближайшее время существенно потеплеет: в последние дни марта ожидается +6º...+13º днем и -5º...+5º ночью, а в 1-2 апреля воздух начнет прогреваться до +13º...+18º днем и +3º...+8º ночью.

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Дарья Мостовая

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