В Украину идет очередной циклон: какой будет погода - карта

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Сегодня, 29 мая, в Украине будет преобладать циклоническая влажная погода, 30 мая – придет очередной циклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Дожди пройдут по всей территории страны.

Карта погоды на 29 мая (фото - meteo.gov.ua)

Днем похолодает в западных областях до +13, +17 градусов. В большинстве областей +15, +21 градус, на востоке и в Днепре с районами +20, +24 градуса.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, днем до +19 градусов.

"30 мая в Украине - очередной циклон", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 30 мая (фото - meteo.gov.ua)

28 мая директор Укргидромецтентра Николай Кульбида заявил , что в Украине аномальные изменения погоды связаны с нарушением атмосферных процессов.