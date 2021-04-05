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В Украину идет похолодание, ожидаются мокрый снег и гололед

05.04.2021, 16:42
В Украину идет похолодание, ожидаются мокрый снег и гололед - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украину идет холодный атмосферный фронт, в некоторых областях ожидаются сложные погодные условия. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

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В ближайшие сутки в западных и Житомирской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. 7-8 апреля мокрый снег и гололед придут на запад и север Украины, в Винницкую, Черкасскую и Полтавскую области.

В Карпатах завтра, 6 апреля, ожидается сильный снег, ночью -3..+3, днем +1..+6.

На остальной территории Украины завтра существенных осадков не ожидается, 7-8 апреля дожди, местами сильные, температура 0..+7 ночью, +7..+14 днем.

В пятницу поле высокого давления вытеснит циклоны, 9-10 апреля преимущественно без осадков. Ночью -4..+2 градуса, днем 9 апреля +7..+14, 110 апреля +10..+16.

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Денис Юдин
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