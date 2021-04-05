В Азии разбушевалась стихия. Из-за обильных ливней в Индонезии и Восточном Тиморе началось наводнение и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере уже 70 человек, еще примерно 40 числятся пропавшими без вести, пишет ВВС.

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Такие наводнения, оползни и другие катаклизмы – не редкость для Индонезийского архипелага в сезон дождей, пишут журналисты.

Только в январе этого года в результате наводнения на Яве погибли 40 местных жителей, а по данным агентства по чрезвычайным ситуациям в опасных районах, подверженных оползням, постоянно проживает около 125 млн человек.

В начале февраля 2021 года в Индии сошли с гор огромные ледниковые массы, более 150 человек пропали: видео бедствия.

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Дарья Мостовая

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