В индийском штате Уттаракханд с гор сошел ледник: отколовшаяся часть ледяного массива Нанда Деви скатилась вниз по горным гималайским рекам, вызвав наводнение в близлежащих районах Чамоли. Сейчас пропавшими без вести числятся около 150 человек, пишет India Today.
उत्तराखण्ड में फिर आई आपदा, चमौली में टूटा नंदा देवी ग्लेशियर, भची भयानक तवाबी, कई लोग बहे, देखें वीडियोpic.twitter.com/OySbcH9PCc— leadnationfirst (@leadnationfirst) February 7, 2021
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Сошедшие глыбы льда стали причиной резкого повышения уровня воды в притоке Ганга, снесли мост Джошимат-Малари и повредили гидроэлектростанцию Ришиганга – на нее пришелся основной удар стихии. По предварительной информации, почти все пропавшие без вести были сотрудниками этой станции.
Власти уже начали эвакуацию местного населения, но под угрозой остаются жизни рабочих, задействованных в строительстве автомобильных и железнодорожных мостов в районе Чамоли.
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