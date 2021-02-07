В индийском штате Уттаракханд с гор сошел ледник: отколовшаяся часть ледяного массива Нанда Деви скатилась вниз по горным гималайским рекам, вызвав наводнение в близлежащих районах Чамоли. Сейчас пропавшими без вести числятся около 150 человек, пишет India Today.

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Сошедшие глыбы льда стали причиной резкого повышения уровня воды в притоке Ганга, снесли мост Джошимат-Малари и повредили гидроэлектростанцию Ришиганга – на нее пришелся основной удар стихии. По предварительной информации, почти все пропавшие без вести были сотрудниками этой станции.

Власти уже начали эвакуацию местного населения, но под угрозой остаются жизни рабочих, задействованных в строительстве автомобильных и железнодорожных мостов в районе Чамоли.

В январе 2021 года шторм Кристоф принес в Британию наводнение, в стране началась эвакуация: видео.

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Дарья Мостовая

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