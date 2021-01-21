В Великобритании начали эвакуировать людей. Причиной тому стало масштабное наводнение, вызванное штормом Кристоф, который вчера бушевал по стране, пишет BBC.

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В общей сложности от стихии пострадало уже более 2000 зданий. В таких экстренных условиях жителям разрешили покидать дома даже в условиях карантинного запрета на выход на улицу, подчеркнули в правительстве Великобритании.

При этом, многие местные жители заявили, что из-за коронавируса им некуда идти, поскольку их родственники опасаются принимать гостей в связи с пандемией.

В агентстве по окружающей среде заявили, что ситуация может еще больше усугубиться из-за непрекращающихся дождей – уровень воды в реках почти достиг критической отметки.

В сентябре 2020 года в Мадриде ливень затопил станции метрополитена – вода текла по туннелям как по рекам.

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Дарья Мостовая

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