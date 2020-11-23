Наводнение на юге Италии: рухнул мост и перекрыты дороги – видео

Южные провинции Италии Палермо и Кротоне накрыло наводнением. Из-за сильнейших ливней на улицах города остановилось движение, а в коммуне Мелисса даже рухнул подтопленный мост – обошлось без жертв, сообщает местное издание Ansa.

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Кроме того, серьезно пострадало железнодорожное сообщение – местные жители с трудом могли добраться до аэропорта Палермо. В отдельных регионах страны был объявлен оранжевый уровень тревоги.

Метеорологи прогнозируют, что такая погода может держаться еще в течение суток.

В июне 2020 года Италия предоставила Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения в западных областях – спасательное снаряжение и оборудование.

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