Наводнения на западе. Италия передала помпы, лодки и жилеты: видео

Италия предоставила гуманитарную помощь спасателям на западе Украины для преодоления последствий непогоды. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Facebook.

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В наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области передадут итальянские плавающие и передвижные мотопомпы, лодку, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение.

Также сегодня ожидается еще один рейс из Италии, который доставит вторую часть гуманитарного груза.

С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

и 1850 м береговых укреплений. 28 июня Папа Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнения украинцев.

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