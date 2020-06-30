Наводнения на западе. Италия передала помпы, лодки и жилеты: видео

Италия предоставила гуманитарную помощь спасателям на западе Украины для преодоления последствий непогоды. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Facebook.
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В наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области передадут итальянские плавающие и передвижные мотопомпы, лодку, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение.
Также сегодня ожидается еще один рейс из Италии, который доставит вторую часть гуманитарного груза.
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