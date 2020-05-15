Наводнение в Милане - причиной стали сильные дожди: фото, видео

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В Италии затопило Милан и его пригороды. Из-за больших потоков воды на улицах города остановилось движение, а местные жители с трудом могли добраться до своих домов. Об этом сообщает местное издание La Stampa.

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Причиной затопления стали сильнейшие ливни, продолжавшиеся всю ночь. Из-за них затопленными оказались улицы и подвалы домов, а также вышла из берегов местная река Севезо.

Сообщается, что из-за непогоды во многих домах пропало электричество. Кроме того, по вызовам к местным жителям около сотни раз выезжали пожарные.

Наводнение остановило работу миланского метро, городские власти запустили для перевозки людей несколько дополнительных рейсовых автобусов.

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В феврале этого года Великобританию накрыл мощный шторм Хорхе - часть улиц оказались под водой: фото, видео.

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