Наводнение в Милане - причиной стали сильные дожди: фото, видео

В Италии затопило Милан и его пригороды. Из-за больших потоков воды на улицах города остановилось движение, а местные жители с трудом могли добраться до своих домов. Об этом сообщает местное издание La Stampa.
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Причиной затопления стали сильнейшие ливни, продолжавшиеся всю ночь. Из-за них затопленными оказались улицы и подвалы домов, а также вышла из берегов местная река Севезо.
Сообщается, что из-за непогоды во многих домах пропало электричество. Кроме того, по вызовам к местным жителям около сотни раз выезжали пожарные.
Наводнение остановило работу миланского метро, городские власти запустили для перевозки людей несколько дополнительных рейсовых автобусов.
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