Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Наводнение в Милане - причиной стали сильные дожди: фото, видео

Наводнение в Милане - причиной стали сильные дожди: фото, видео - Фото
Фото - twitter.com/peterpatti
15.05.2020, 15:47

Переполненная ливнями местная река затопила улицы итальянского города и его пригородов

В Италии затопило Милан и его пригороды. Из-за больших потоков воды на улицах города остановилось движение, а местные жители с трудом могли добраться до своих домов. Об этом сообщает местное издание La Stampa.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

наводнение Милан (twitter.com_FBiasin)

Причиной затопления стали сильнейшие ливни, продолжавшиеся всю ночь. Из-за них затопленными оказались улицы и  подвалы домов, а также вышла из берегов местная река Севезо. 

Сообщается, что из-за непогоды во многих домах пропало электричество. Кроме того, по вызовам к местным жителям около сотни раз выезжали пожарные. 

Наводнение остановило работу миланского метро, городские власти запустили для перевозки людей несколько дополнительных рейсовых автобусов.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • В феврале этого года Великобританию накрыл мощный шторм Хорхе - часть улиц оказались под водой: фото, видео.

Читайте также: Коронавирус в Италии: как живет страна в условиях эпидемии. Рассказ из Милана

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
затопление видео италия наводнение милан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 