Великобританию накрыл мощный шторм Хорхе: часть улиц под водой – фото, видео

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Шторм Хорхе пришел в Великобританию с сильным ветром и наводнениями

Шторм Хорхе (Jorge) ударил по Великобритании, передает SkyNews.

В Уэльсе из берегов вышла река Эйр, затопив близлежащие городки. Под водой оказались и улицы населенных пунктов Восточного Йоркшира. По всей Англии объявлено более 80 предупреждений о наводнениях.

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Видео: Gareth Browning/YouTube

В Шотландию шторм принес снег, основной удар пришелся на высокогорные регионы. Власти предупреждают, что непогода может вызвать проблемы с транспортным сообщением.

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Видео: chave/YouTube 

Помимо обильных осадков, шторм Хорхе принес на Британские острова и сильный ветер. Скорость порывов достигает 96 км/ч. 

  • В середине февраля на Британию обрушился шторм Деннис (Dennis), в котором погибли два человека, и шторм Киара (Ciara). Хорхе - третий удар стихии по островам за месяц.

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Теги: ураган, наводнение, шторм, хорхе, jorge, восточный йоркшир
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