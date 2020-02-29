Великобританию накрыл мощный шторм Хорхе: часть улиц под водой – фото, видео

Шторм Хорхе (Jorge) ударил по Великобритании, передает SkyNews.
В Уэльсе из берегов вышла река Эйр, затопив близлежащие городки. Под водой оказались и улицы населенных пунктов Восточного Йоркшира. По всей Англии объявлено более 80 предупреждений о наводнениях.
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Видео: Gareth Browning/YouTube
В Шотландию шторм принес снег, основной удар пришелся на высокогорные регионы. Власти предупреждают, что непогода может вызвать проблемы с транспортным сообщением.
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Видео: chave/YouTube
Помимо обильных осадков, шторм Хорхе принес на Британские острова и сильный ветер. Скорость порывов достигает 96 км/ч.
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