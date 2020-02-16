На Британию обрушился шторм Деннис, двое погибших: видео

На Великобританию обрушился шторм Деннис, известно о двух погибших. Об этом пишет NRP.

Тела двух погибших были извлечены из моря. Национальная метеорологическая служба Великобритании выпустила несколько предупреждений о сильных дождях для районов Англии и Уэльса.

Ожидается, что будут сбои в работе транспорта. Сотни рейсов в/из Великобритании были отменены. Самолеты, прибывающие 15 февраля, столкнулись с жесткими условиями посадки. Метеорологическая служба также заявила, что автобусные и железнодорожные перевозки могут быть отложены или отменены. Ожидаются сложные дорожные условия и закрытие дорог.

В 15 февраля около 145 британских военнослужащих и резервистов помогли установить баррикады и отремонтировать другие, которые были повреждены в районе Западного Йоркшира на севере Англии.

Шторм Деннис в настоящее время является одним из пяти самых сильных нетропических циклонов в Северной Атлантике за всю историю наблюдений.

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