Шторм Глория обрушился на Испанию: три погибших - видео

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Метеорологи обещают от 20 до 40 см снега

По меньшей мере три человека погибли в результате шторма Глория, сопровождающегося метелью, который прошел в Испании. Об этом пишет EuroNews.

Шторм прежде всего поразил восточные берега страны, а также Балеарские острова в Средиземном море. Несколько провинций, в том числе три в Каталонии, находятся в состоянии повышенной готовности. Метеорологическое агентство AEMET предупреждает, что волны могут достигать семи метров у берегов Барселоны и на литоральной зоне около Жироны. Вчера на острове Майорка Драгонера были зарегистрированы волны высотой более 14 метров.

Метеорологи также предупреждают о сильных ливнях с уровнем осадков до 150 мм в некоторых районах, а также о сильном снегопаде. В некоторых местностях в Арагоне, Каталонии, Мурсии и Валенсии сегодня будет от 20 до 40 см снега и сильные более 100 км/ч.

Дождь и ветры также серьезно повредили больше 100 дорог. Порты Валенсии и Гандии были вынуждены были вчера закрыться из-за неблагоприятных условий, как и аэропорт Аликанте, который сегодня утром объявил о постепенном возобновлении рейсов.

Во французских Пиренеях объявлен желтый уровень опасности, что указывает на риск сильных дождей и снега. Автомагистраль A9, которая связывает Францию с Испанией, была частично закрыта.

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Теги: Глория, испания, шторм
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