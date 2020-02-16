Шторм Dennis. Самолет в Лондоне садился как вертолет: видео

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На записи видно, что сопротивляясь мощному ветру, пассажирский лайнер завис в воздухе, подобно вертолету

Пассажирский лайнер Airbus A380, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, из-за накрывшего Великобританию шторма Dennis, испытал серьезные трудности с приземлением. Видео опубликовал в Youtube ресурс SpeedbirdTV.

На записи видно, что сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету.

Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.

  • Ранее сегодня сообщалось, что в результате шторма Dennis в Великобритании погибли два человека.
  • Шторм Dennis в настоящее время является одним из пяти самых сильных нетропических циклонов в Северной Атлантике за всю историю наблюдений.
  • 9 февраля самолет компании British Airways поставил новый рекорд по времени пересечения расстоянии из Нью-Йорка в Лондон. Причиной стал шторм Кьяра, который вместе с самолетами двигался в направлении Великобритании.

Читайте также: Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии

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Теги: шторм, самолет
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