Шторм Dennis. Самолет в Лондоне садился как вертолет: видео

Пассажирский лайнер Airbus A380, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, из-за накрывшего Великобританию шторма Dennis, испытал серьезные трудности с приземлением. Видео опубликовал в Youtube ресурс SpeedbirdTV.
На записи видно, что сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету.
Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.
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