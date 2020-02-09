Из США в Лондон: самолет поставил рекорд по времени из-за шторма

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Самолет компании British Airways поставил новый рекорд по времени пересечения расстоянии из Нью-Йорка в Лондон. Об этом пишет The Independent.

Причиной стал шторм Кьяра, который вместе с самолетами двигался в направлении Великобритании. Самолет, набравший скорость более 800 миль в час (1287 км/ч), достиг лондонского Хитроу через 4 часа 56 минут. Он был на минуту быстрее, чем самолет Virgin Atlantic.

Полеты в обратном направлении продолжались на 2,5 часа дольше.

British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд на линии Нью-Йорк-Лондон, который принадлежал компании Norwegian, самолет которой добрался до Лондона за 5 часов 13 минут в январе 2018 года.

Среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.

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