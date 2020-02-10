Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии

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Автор ролика сообщил, что диспетчеры в Бирмингеме часто перенаправляли самолеты на другой аэродром, вдобавок много рейсов было отменено

Пользователь YouTube Topfelya показал видеозапись попыток посадки самолетов Embraer E190 и Airbus A380 в аэропорту Бирмингема в неблагоприятных погодных условиях, которые принес на острова шторм Кира.

На кадрах - 9 февраля 2020 года, скорость порывистого ветра вместе с дождем на территории британского аэропорта достигала 110 км/ч, бокового на взлетно-посадочной полосе - около 80 км/ч.

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Автор видео уточнил, что пилоты приземлялись, когда скорость ветра была допустимая для этого маневра. Для Ан-24 она не должна быть выше 12 м/с, Boeing 737-800 - около 16 м/с, Ту-154 - 17 м/с, Boeing 777 - 20,5 м/с на сухой бетонной полосе.

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Теги: самолет, посадка, шторм, Airbus A380, бирмингем, кира, Embraer E190
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