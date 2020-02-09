Европу накрыли мощные штормы: в аэропортах отменяют рейсы – видео

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Порывы ветра достигают 100 км/ч. Ожидается, что они ускорятся до 140 км/ч.

На территории Европы бушуют мощные штормы Сабина и Сиара. Об этом сообщает Reuters.

Около 120 рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол, одном из крупнейших в Европе, были отменены или задержаны. Еще около 150 рейсов отменили в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Бюджетное подразделение Lufthansa Eurowings приостановило полеты в аэропортах Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

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Приземление самолета в аэропорту Бирмингема (Англия) во время штормового ветра (видео -  Elwyn R/Youtube)

BBC News cообщает, что удар стихии пришелся и по Великобритании. Есть риск наводнений, в стране объявлено штормовое предупреждение. Авиакомпании отменили десятки рейсов, а несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.

Также отменяют спортивные события. В частности, отменены все профессиональные футбольные матчи в Нидерландах и поединок английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Вест Хэм".

  • 5 февраля самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus развалился на три части при посадке в тяжелых погодных условиях в Стамбуле. Погибли три человека, ранены - более 170.

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Видео 1: Катаклизмы и катастрофы природы/YouTube

Видео 2: Positively Present/YouTube

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Теги: самолет, аэропорт, шторм, Франкфурт, сиара, сабина, Схипхол
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