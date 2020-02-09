Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск (Республика Коми), совершил жесткую посадку после того, как надломились основные стойки шасси. Об этом сообщает Avianews.

На борту находились 94 пассажира, их эвакуировали с помощью надувных трапов. Один из них обратился за медицинской помощью с ушибом колена.

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Взлетно-посадочная полоса была покрыта льдом - самолет развернуло поперек, прежде чем он остановился. В авиакомпании называют возможной причиной происшествия резкий сдвиг ветра перед посадкой.

По данным российского Интерфакса, аэропорт Усинск временно закрыт до устранения последствий происшествия.

5 февраля самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus выкатился за взлетно-посадочную полосу и разбился при посадке в аэропорту Стамбула. Погибли три человека, более 170 ранены.

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Фото: avianews.com

Видео 1: Усинск Онлайн/YouTube

Видео 2: Марина Гаврильченко/YouTube