Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск (Республика Коми), совершил жесткую посадку после того, как надломились основные стойки шасси. Об этом сообщает Avianews.
На борту находились 94 пассажира, их эвакуировали с помощью надувных трапов. Один из них обратился за медицинской помощью с ушибом колена.
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Взлетно-посадочная полоса была покрыта льдом - самолет развернуло поперек, прежде чем он остановился. В авиакомпании называют возможной причиной происшествия резкий сдвиг ветра перед посадкой.
По данным российского Интерфакса, аэропорт Усинск временно закрыт до устранения последствий происшествия.
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Фото: avianews.com
Видео 1: Усинск Онлайн/YouTube
Видео 2: Марина Гаврильченко/YouTube