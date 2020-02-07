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Авиакатастрофа в Стамбуле. Выживший рассказал о крушении самолета

Авиакатастрофа в Стамбуле. Выживший рассказал о крушении самолета - Фото
На месте аварии самолета Pegasus Airlines в Стамбуле (Фото: EPA)
07.02.2020, 14:43

По словам пассажира, "что-то странное происходило с самого начала полета"

Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus Альпер Кулу рассказал Русской службе BBC News, что лайнер трясло весь полет, прежде чем он разбился во время посадки в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен.

"Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки прозвучало объявление: "Вы можете включить свои мобильные телефоны. Добро пожаловать в Стамбул". Самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто-то с холма, потом он разбился на три части", - делится мужчина.

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Кулу одним из первых вышел из самолета. На месте крушения первыми прибыли пожарные. Они говорили в мегафон, что из-за разлива топлива самолет может взорваться, и призывали быстрее эвакуироваться.

Мужчине удалось выбраться на холм со сломанной рукой, где его ожидали медики. Однако, по его словам, на борту оставались люди с более серьезными травмами.

  • 5 февраля самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus выкатился за взлетно-посадочную полосу и разбился при посадке в аэропорту Стамбула. Погибли три человека, более 170 ранены.

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Pegasus авиакатастрофа самолет аэропорт крушение Стамбул взлетно-посадочная полоса Boeing 737 Сабиха Гекчен PC2193 альпер кулу
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