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Крушение самолета в Стамбуле. Число погибших и раненых возросло

Крушение самолета в Стамбуле. Число погибших и раненых возросло - Фото
На месте аварии самолета Pegasus Airlines в Стамбуле (Фото: EPA)
06.02.2020, 07:03

Всего на борту самолета находились 183 пассажира и шесть членов экипажа

В результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен погибли три человека, более 170 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции, передает ABC News.

Сообщается, что нос самолета почти полностью отделился от воздушного судна. Некоторые части самолета были охвачены огнем после крушения.

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Точная причина аварии пока неизвестна, ранее власти говорили, что судно заходило на посадку при сложных погодных условиях.

  • Вчера в аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Pegasus Airlines при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров, проехал еще 50-60 метров, выкатился за полосу, пробил ограждение и рухнул в ров.

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