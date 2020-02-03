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Самолет с порванной шиной успешно сел в Мадриде: фото, видео

Самолет с порванной шиной успешно сел в Мадриде: фото, видео - Фото
Boeing 767 Air Canada в Мадриде (Фото: EPA)
03.02.2020, 22:19

Лайнер был вынужден четыре часа кружить над Испанией, чтобы сжечь топливо

Сегодня, 3 февраля, самолет Boeing 767 с 128 пассажирами компании Air Canada, направлявшийся в Торонто, благополучно возвратился в мадридский аэропорт Барахас после сообщения о разрыве шины при взлете и проблеме с двигателем. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что самолет был вынужден в течение примерно четырех часов кружить над Испанией, чтобы сжечь топливо перед посадкой.

Фото: twitter.com/thelastfedor

"Самолет приземлился без происшествий, механики оценивают его состояние, чтобы определить лучший способ высадки пассажиров", - сказал оператор аэропорта.

"Довольно страшная жесткая посадка, но мы сделали это. Спасибо за все сообщения и пожелания", - написал в Twitter пассажир рейса Аарон С.

В Air Canada заявили, что в самолете Boeing 767-300 предусмотрена возможность работы на одном двигателе, и пилоты полностью подготовлены для таких случаев.

По данным Flightradar24, самолету Air Canada Boeing 767-300ER около 30 лет.

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