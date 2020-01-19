Без участия пилотов. Airbus научил самолет автоматически взлетать

Один из крупнейших в мире авиастроителей Airbus провел успешные испытания автоматической системы взлета новейшего самолета A350-1000. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы перевели рычаги управления в ​​положение для взлета и наблюдали за самолетом. Он начал автоматически двигаться и ускоряться, поддерживая осевую линию ВПП с точной скоростью вращения, указанной в системе. Передняя часть самолета начала автоматически подниматься - и через несколько секунд мы были в воздухе", - поделился летчик-испытатель Янн Бонфилс.

Читайте также: Почему они падают: все 26 000 авиакатастроф за 100 лет в семи графиках

Система Autonomous Taxi, Take-Off and Landing (ATTOL) ориентируется по приборам, установленным непосредственно на фюзеляже лайнера. Она не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры в отличие от действующей сейчас системы ILS, позволяющей сделать посадку лайнера по приборам.

В Airbus отмечают, что стараются автоматизировать технические моменты управления самолетом, чтобы пилоты могли больше концентрироваться на важных стратегических вопросах полета.

По статистике , 70% авиакатастроф происходят на этапах взлета или посадки. Чаще всего (36 %) аварии случаются из-за человеческого фактора.

Читайте также: В 2019 резко сократилось количество погибших в авиакатастрофах

Видео: Airbus/YouTube