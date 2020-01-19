Без участия пилотов. Airbus научил самолет автоматически взлетать

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Всего в аэропорту Тулузы было произведено восемь взлетов на автопилоте

Один из крупнейших в мире авиастроителей Airbus провел успешные испытания автоматической системы взлета новейшего самолета A350-1000. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы перевели рычаги управления в ​​положение для взлета и наблюдали за самолетом. Он начал автоматически двигаться и ускоряться, поддерживая осевую линию ВПП с точной скоростью вращения, указанной в системе. Передняя часть самолета начала автоматически подниматься - и через несколько секунд мы были в воздухе", - поделился летчик-испытатель Янн Бонфилс.

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Система Autonomous Taxi, Take-Off and Landing (ATTOL) ориентируется по приборам, установленным непосредственно на фюзеляже лайнера. Она не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры в отличие от действующей сейчас системы ILS, позволяющей сделать посадку лайнера по приборам.

В Airbus отмечают, что стараются автоматизировать технические моменты управления самолетом, чтобы пилоты могли больше концентрироваться на важных стратегических вопросах полета.

  • По статистике, 70% авиакатастроф происходят на этапах взлета или посадки. Чаще всего (36%) аварии случаются из-за человеческого фактора.

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Видео: Airbus/YouTube

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Теги: самолет, airbus, взлет, автопилот, A350-1000, ATTOL
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