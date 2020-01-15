В США самолет сбросил горючее на школы и аварийно сел: видео

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Борт приземлился успешно, но на земле пострадали не менее 60 человек

Самолет авиакомпании Delta Boeing 777-200, который следовал из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сбросив горючее над школьными кварталами. Об этом сообщает The New York Times.

В авиакомпании объяснили, что у самолета обнаружили проблемы с двигателем, а топливо сбрасывали для снижения посадочной массы лайнера. 

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В результате инцидента незначительно пострадали 60 человек на земле. Никто из них не был госпитализирован.

Федеральное авиационное управление заявило, что самолеты должны были сливать топливо над определенными незаселенными районами на большой высоте, чтобы горючее рассеивалось до того, как оно достигнет земли. Агентство заявило, что будет расследовать инцидент.

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Теги: самолет, горючее, аварийная посадка, топливо, школа, Лос-Анджелес, Delta, boeing 777, авиапроисшествие
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