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Опубликовано новое видео пуска ракет по украинскому Boeing 737

Опубликовано новое видео пуска ракет по украинскому Boeing 737 - Фото
Фото: ЕРА
14.01.2020, 19:01

На записи запечатлен пуск двух ракет и падающий после этого самолет

Иранский сайт Manoto, базирующийся в Лондоне, опубликовал новое видео ракетного удара по украинскому самолету Boeing 737 в Иране 8 января.

Видео снято на камеру наблюдения.

На записи запечатлен пуск двух ракет и падающий после этого самолет.

Manoto - международный бесплатный развлекательный канал на персидском языке, базирующийся в Лондоне.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Позже Иран признал, что самолет сбили его военные.

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Иран самолет видео boeing
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