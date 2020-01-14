Опубликовано новое видео пуска ракет по украинскому Boeing 737

Фото: ЕРА

Иранский сайт Manoto, базирующийся в Лондоне, опубликовал новое видео ракетного удара по украинскому самолету Boeing 737 в Иране 8 января.

Видео снято на камеру наблюдения.

На записи запечатлен пуск двух ракет и падающий после этого самолет.

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

Manoto - международный бесплатный развлекательный канал на персидском языке, базирующийся в Лондоне.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Позже Иран признал, что самолет сбили его военные.

Читайте также: Крушение лайнера МАУ: видео с камеры наблюдения в месте падения