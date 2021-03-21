В Австралии сильнейшее наводнение за последние 50 лет: тысячи людей эвакуированы
Проливные дожди на восточном побережье Австралии вызвали сильнейшее за последние 50 лет наводнения в некоторых районах страны, вынудив тысячи людей эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters.
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Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан заявляет, что ливень был хуже, чем изначально ожидалось: "Вчера мы надеялись, что это будет событие, происходящее раз в 20 лет, а теперь оно выглядит как происшествие, которое случается раз в 50 лет".
Некоторым людям рекомендовали эвакуироваться, поскольку наводнения вызвали широкомасштабные разрушения. По оценкам экстренных служб, общее количество разрушенных домов исчисляется "сотнями".
Несколько основных дорог были закрыты по всему штату, а во многих школах были отменены уроки в понедельник. Премьер-министр страны Скотт Моррисон объявил, что пострадавшим выделят федеральную финансовую помощь.
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