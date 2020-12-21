В ночь на 21 декабря на Гавайях начал извергаться действующий вулкан Килауэа, сообщает Национальный парк гавайских вулканов. Как отметили в службе сейсмологии, извержение началось внезапно и сейчас стремительно набирает обороты.
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Эвакуировать местных жителей пока не планируют, но национальная погодная служба уже попросила всех при выходе на улицу пользоваться защитными респираторами и беречь глаза от попадания частиц пепла.
На сайте Нацпарка также выложили видео, как происходило извержение Килауэа в 2018 году.
СПРАВКА. Килауэа – активный щитовой (центральный вулкан пологой формы – ред.) вулкан на Гавайях. Его высота составляет 1247 м над уровнем моря и еще на 5,5 км он уходит под воду.
Последнее извержение Килауэа было зафиксировано с мая по июнь 2018 года: тогда лавой было уничтожено несколько поселков, а местных жителей – спешно эвакуировали.
Последнее извержение Килауэа было зафиксировано с мая по июнь 2018 года: тогда лавой было уничтожено несколько поселков, а местных жителей – спешно эвакуировали.
- В июле 2018 года десятки туристов на Гавайях пострадали от взрыва лавы на море.
Смотрите также: На Гавайях эвакуация: началось извержение вулкана Килауэа – видео
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