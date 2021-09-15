В Украину идет похолодание, завтра ночью местами до +5: карта погоды

Завтра, 16 сентября, в некоторых областях Украины ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Днем в четверг на западе и в центре Украины ожидается +19..+23, в Закарпатской области +23..+25, в Черниговской +18..+20, в Сумской +17..+19. На востоке страны +18..+21, на юге +20..+23.

В четверг ночью в западных областях +7..+11, в Закарпатской области до +12, в центральных и восточных областях +6..+9, в Черниговской и Сумской области +5..+7, в Донецкой +8..+10. На юге ночью +10..+13, в Одесской области +14..+16.

Осадки не ожидаются по всей территории Украины.

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Денис Юдин

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