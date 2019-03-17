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17.03.2019, 19:07

В Украину идет потепление до +22 градусов: погода, карта

В Украину идет потепление до +22 градусов: погода, карта - Фото
Фото: facebook.com/MeteoClim

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на всей территории страны будет тепло

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Завтра, 18 марта, в Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +17 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе - дождь до +14 градусов, востоке +12 градусов, севере +14 градусов, юге +15 градусов, в центре +17 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

"Днем во вторник до + 10, + 19 градусов. В Винницкой области, Черновицкой области ожидается + 17 + 22 градуса", - отметила Диденко.

По ее словам, на востоке тепло будет до + 11 градусов, западе + 10 градусов.

"В центре и на севере - порывистый ветер", - уточнила Диденко.

Она подчеркнула, что в Киеве ожидается около +18 градусов.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление
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