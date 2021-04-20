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В Украину идет потепление и грозы: карта погоды

20.04.2021, 08:57
В Украину идет потепление и грозы: карта погоды - Фото
Весна (фото - unsplash.com)

Сегодня, 20 апреля, в Украине +10..+15 градусов, местами сильные дожди. В ближайшие дни по всей Украине ожидаются грозы и потепление до +16..+18. Об этом говорят данные прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра.

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В большинстве областей сегодня +11..+13, до +13..+15 градусов температура поднимется в Закарпатской, Одесской и Луганской областях, в Сумской и Полтавской областях +10..+12.

В Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются сильные дожди, в Винницкой, Черкасской, Донецкой и Луганской областях – дожди с грозами, по всей стране возможны небольшие осадки. В восточных и южных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В среду, 21 апреля, в западных и центральных областях +13..+16, в Закарпатской области, на юге и на востоке страны до +17, в Сумской области +11..+13. В большинстве областей, кроме восточных и Одесской, ожидаются небольшие дожди и грозы.

В четверг, 22 апреля, грозы и небольшие дожди ожидаются по всей стране, кроме Одесской области. Воздух прогреется до +14..+18 градусов, в Винницкой области до +19.

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Денис Юдин
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