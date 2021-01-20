В Украину идет потепление, но некоторых областях сохранятся морозы: карта погоды

В Украину идет потепление, но в большинстве областей пока сохранится отрицательная температура.

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В западных областях 20 января температура поднимется до 0..2 градусов тепла. В большинстве центральных областей ожидается -5..-9 градусов, в Винницкой области – -2..-4, в Полтавской – -10..-12, в Киеве – -7..-9.

На юге страны ожидается от -1..1 в Одесской области до -10..-12 в Днепропетровской. На востоке сохранятся морозы, -12..-15 градусов.

В западных областях пройдет снег с дождем, на остальной территории Украины осадков не ожидается.

Завтра, 21 января, в западных областях воздух прогреется до 4..7 градусов, в Киеве – -1..1, в Донецкой и Луганской областях – -6..-10, без осадков.

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Денис Юдин

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