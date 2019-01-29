В Украину идет потепление: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0, + 4 градуса, на юге + 4 + 9 градусов, в Крыму до +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой будет 0, -3 градуса.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

"На севере и в центральных областях - дождь и мокрый снег. В Киеве 29 января - дождь, мокрый снег. Это тепло продлится долго - до конца января и начала февраля", - отметила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.