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29.01.2019, 09:32

В Украину идет потепление: погода, карта

В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января на севере и в центре ожидается дождь и мокрый снег

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Во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0, + 4 градуса, на юге + 4 + 9 градусов, в Крыму до +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой будет 0, -3 градуса.

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Фото: meteo.gov.ua

"На севере и в центральных областях - дождь и мокрый снег.  В Киеве 29 января - дождь, мокрый снег. Это тепло продлится долго - до конца января и начала февраля", - отметила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление
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