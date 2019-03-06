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06.03.2019, 08:40

В Украину идет потепление: погода, карта

В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 марта потеплеет до + 15 градусов

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Среда, 6 марта, в Украине будет переходным днем ​​"до теплого прыжка". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, сегодня похолодает перед существенным потеплением, которое ожидается 7-8 марта.

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Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1, +6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На юге будет тепло, + 7, + 13 градусов. В Киеве - облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает - ожидается около +5 градусов.

"В большинстве областей Украины + 4, + 9 градусов, на Закарпатье до + 9, + 12 градусов. Дожди пройдут в западных областях, влажная погода прикроет север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако большая часть Украины будет находиться в сухой погоде", - уточнила Диденко.

7 марта потеплеет до + 10, + 15 градусов, на востоке и северо-востоке будет + 9 градусов. Ожидается сильный ветер.

"8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер удержится", - уточнила Диденко.

5 марта Диденко сообщала, что 9-10 марта ожидается похолодание.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, карта, весна
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