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05.03.2019, 09:13

Синоптики рассказали, какой будет погода 5-8 марта: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода 5-8 марта: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine 6

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 марта ожидается похолодание, 7-8 марта - потепление

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Сегодня, 5 марта, в Украине будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Дневная температура воздуха достигнет + 6, + 10 градусов, на западе до +12, а на юге, особенно в Одесской области, до + 12, + 15 градусов.

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"Ветер западный, юго-западный, атлантический.  Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах - с мокрым снегом", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве вторник - влажный, ветреный, но теплый. В течение дня 5 марта ожидается до + 8 + 10 градусов.

"6 марта - похолодание. 7, 8 марта - потепление. 9,10 марта, на Шевченковские дни, - похолодание", - уточнила Диденко.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды будут доводить до бешенства прыжками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности", - сказала Диденко.

4 марта сообщалось, что юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, карта, похолодание, перепады, погода 5-8 марта
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