В Украину идет потепление: погода, карта

Фото: depositphotos.com

Днем 29 марта в Украине начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на западе ожидается + 9, + 13 градусов, на остальной территории + 5, + 9 градусов, в Одесской области до + 9, +11 градусов.

Реклама

"Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снег на окраине континента", - уточнила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​+ 9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В субботу-воскресенье будем греться и наслаждаться солнышком, ожидается существенное потепление", - подчеркнула Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.