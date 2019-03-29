Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 08:33

В Украину идет потепление: погода, карта

В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных будет теплая погода

Реклама
Реклама

Днем 29 марта в Украине начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на западе ожидается + 9, + 13 градусов, на остальной территории + 5, + 9 градусов, в Одесской области до + 9, +11 градусов.

Реклама

"Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снег на окраине континента", - уточнила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​+ 9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В субботу-воскресенье будем греться и наслаждаться солнышком, ожидается существенное потепление", - подчеркнула Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, потепление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 