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В Украину идет циклон из Румынии: шквалы, грозы, град - погода

В Украину идет циклон из Румынии: шквалы, грозы, град - погода - Фото
Фото: pixabay.com
02.08.2019, 13:35

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных погода резко ухудшится

В ближайшие дни в Украину придет циклон из Румынии, который принесет 3 августа в Одесскую область и Прикарпатье дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня будет перемещаться с запада на восток. Поэтому днем ​​3 августа, ночью и днем ​​4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах - шквалы", - подчеркнула Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что север Украины и запад (кроме Прикарпатья) избежит прямого влияния циклона - в субботу-воскресенье там ожидаются небольшие дожди периодически с прояснениями.

"Температура воздуха выходными остается невысокой в ​​большинстве областей Украины, +20, + 24 градуса. На юге в субботу еще будет жарко, + 25 + 30 градусов, а в воскресенье, 4 августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает", - отметила Диденко.

В Киеве 3-4 августа - небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит + 20, + 22 градуса.

"В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер. Осторожно. Со вторника в Украине начнет теплеть", - добавила Диденко.

30 июля в Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что средняя температура в августе 2019 года будет выше, чем в многолетней характеристике этого месяца.

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шквалы Наталья Диденко погода град циклон
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