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21.01.2019, 08:40

В Украину идет циклон: объявили штормовое предупреждение, погода

В Украину идет циклон: объявили штормовое предупреждение, погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сильные осадки ожидаются на юге, востоке и центре

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21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей – штормовое предупреждение, сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - отметили в пресс-службе.

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По прогнозам Укргидрометцентра, 21 января на дорогах гололедица,  южных и центральных, днем в восточных областях -местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый).

Фото: meteo.gov.ua

"Утром сильные осадки ожидаются на юге Украины, на востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. Фаза осадков - от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории спокойно, без осадков", - отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня, 21 января, циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей доминировать сухая погода.

Днем ​​-2,  градусов, нге 0 + 4 градуса, в Крыму до +6 градусов. В Киеве 21 января погода предполагается сухой, разве что ближайшей ночью вероятный снег, днем ​​-3, -5 градусов.

Диденко подчеркнула, что в Украину идет циклон

"Атмосферное давление может затрагивать нас всех, независимо от того, будем ли мы на юге и востоке или в других местах", - уточнила она.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снег
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