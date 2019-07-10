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10.07.2019, 09:09

В Украину идет циклон Pirmin: какой будет погода - карта

В Украину идет циклон Pirmin: какой будет погода - карта - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются на западе, севере и центре

Сегодня в Украине похолодало, утром температура воздуха опустилась до +17 градусов в центре страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, днем потеплеет, в южной части ожидается до +23, + 26 градусов.

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. На западе и севере - порывистый ветер", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 10 июля ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, днем ​​около +20 градусов.

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте…Но теплая погода еще, конечно, будет", - сказала Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

 

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Теги: погода, дождь, похолодание, циклон Pirmin
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