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22.01.2019, 08:30

В Украину циклон с Балкан принесет метели и снегопады: погода

В Украину циклон с Балкан принесет метели и снегопады: погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 23 января, погода ухудшится в пяти областях

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22 января в Украине будет сухо и с морозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе ожидается -3 градуса, севере -8 градусов, востоке -9 градусов, юге - 4градуса. В Киеве - без осадков, до -8 градусов. 

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По ее словам, 23 января в Украину придет циклон с Балкан.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Поэтому в среду вновь - снегопады и метели. Больше всего непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, районы Кропивницкого и Днепра. Здесь вероятны сильные осадки", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Одесской области -  сильный мокрый снег и дождь.

Фото: meteo.gov.ua

"Влажная погода в среду охватит все области Украины, осадки ожидаются практически повсеместно", - сказала синоптик.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снегопады, циклон с Балкан
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