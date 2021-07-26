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В Украину идут дожди с грозами, но погода по-прежнему будет жаркой – прогноз

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 15:42
В Украину идут дожди с грозами, но погода по-прежнему будет жаркой – прогноз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украину придут дожди с грозами. Местами ожидается сильный ветер и град. Об этом LIGA.net сообщили в Укргидрометцентре.

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27 июля в западных областях ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. М​​естами град и шквальный ветер до 20 м/с. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Температура ночью 15-20°С, на побережье морей до 22°С. Днем 28-33°С, в южной части до 35°С. В Карпатах ночью 6-11°С, днем ​​19-24°С.

28-29 июля в большей части регионов облачно с проясненями. Возможны кратковременные дожди и грозы. Днем ​​в отдельных районах также ожидается град и сильный ветер. Ночью от 15°С до 20°С, на юге страны 18-23°С. Днем  от 30°С до 35°С, в западных и северных областях 26-31°С.

30 июля в Украине, кроме большинства западных и северных областей местами, ожидаются кратковременные дожди и грозы. 31 июля подобная погода будет в западных, некоторых северных и центральных областях. Температура ночью от 15°С до 21°С, на побережье морей до 23°С. Днем 27-33°С на юге, 31 июля на востоке страны 30-36°С.

Станислав Стороженко
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