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В Украину идут морозы: какой будет погода - карта

В Украину идут морозы: какой будет погода - карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
20.11.2019, 12:05

По прогнозам Укргидрометцентра, ближайшей ночью ожидаются морозы до -8 градусов на северо-востоке

Завтра, 21 ноября, Украина попадает в зону противостояния циклона с запада и антициклона с северо-востока, поэтому ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается от -3 градусов  до +3 градусов тепла. На востоке влияние северо-восточных процессов опять же будет сильнее, там ночью -3, -8 градусов. На западе ночь будет теплой, + 3 + 7 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что в дневные часы четверга в большинстве областей Украины предусматривается 0, -4 градуса тепла, на востоке до -2 градусов, Одесской области, Крыму и в западных областях + 4, + 10 градусов.

Осадки вероятны на западе, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории - преимущественно туманы.

В Киеве погода без существенных осадков, сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер, ночью около нуля, завтра днем ​​+ 3 градуса, а в четверг вечером - снижение температуры воздуха до -1, -4 градусов.

"В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно", - предупредила синоптик.

  • Ранее сегодня сообщалось, что на территории всех областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за густого тумана.
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Наталья Диденко погода карта морозы
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