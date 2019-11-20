В Украину идут морозы: какой будет погода - карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

Завтра, 21 ноября, Украина попадает в зону противостояния циклона с запада и антициклона с северо-востока, поэтому ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается от -3 градусов до +3 градусов тепла. На востоке влияние северо-восточных процессов опять же будет сильнее, там ночью -3, -8 градусов. На западе ночь будет теплой, + 3 + 7 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что в дневные часы четверга в большинстве областей Украины предусматривается 0, -4 градуса тепла, на востоке до -2 градусов, Одесской области, Крыму и в западных областях + 4, + 10 градусов.

Осадки вероятны на западе, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории - преимущественно туманы.

В Киеве погода без существенных осадков, сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер, ночью около нуля, завтра днем ​​+ 3 градуса, а в четверг вечером - снижение температуры воздуха до -1, -4 градусов.

"В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно", - предупредила синоптик.