Погода. По всей Украине объявлен первый уровень опасности

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На территории всех областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Утром и вечером 20 ноября видимость упадет до 200-500 метров. Такие погодные условия носят первый (желтый) уровень опасности и классифицируются как "потенциально опасные".

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Днями ранее из-за туманов министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил поездку на Донбасс.

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Фото: пресс-служба Укргидрометцентра