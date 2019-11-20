Погода. По всей Украине объявлен первый уровень опасности

На территории всех областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Утром и вечером 20 ноября видимость упадет до 200-500 метров. Такие погодные условия носят первый (желтый) уровень опасности и классифицируются как "потенциально опасные".
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Фото: пресс-служба Укргидрометцентра