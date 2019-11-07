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"Только без зрады". Синоптики прогнозируют новые туманы: причина

"Только без зрады". Синоптики прогнозируют новые туманы: причина - Фото
Фото: depositphotos.com
07.11.2019, 16:07

Туманы будут наблюдаться уже с завтрашнего дня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию синоптиков предупредили о возвращении в Украину туманов. И заверили, что причин сеять "зраду" нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прогнозируется, что туманы вернутся уже завтра, 8 ноября. Их будут наблюдать жители Правобережной Украины, а также Киева и области ночью и утром. Видимость составит 200-500 метров.

Ранее синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшие дни.

Спасатели утвердают, что в воздухе будет наблюдаться именно туман - атмосферное явление, которое заключается в скоплении продуктов конденсации водяного пара (мелких капель воды, кристаллов льда или их смеси), которые застыли в воздухе над земной поверхностью. "Ничего не горит, не дымит и не тлеет. Просто теплая осень выдалась", - заявили в ГСЧС.

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