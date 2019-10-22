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Загрязнение воздуха и смог. Что говорят в Укргидрометцентре

Загрязнение воздуха и смог. Что говорят в Укргидрометцентре - Фото
Николай Кульбида (фото - LIGA.net)
22.10.2019, 13:27

Николай Кульбида подчеркнул, что отмечается "привычный режим загрязнения" воздуха

В Украине сейчас отмечается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сегодня на брифинге заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась СМИ, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - подчеркнул он.

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Кульбида уточнил, что согласно наблюдениям концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что является в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).

"Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель является характерным для осеннего периода. Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного в Украине с точки зрения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", - считает он.

  • 20 октября из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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Николай Кульбида Укргидрометцентр загрязнение воздуха
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