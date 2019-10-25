Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бабье лето в Киеве "съели" туманы - климатологи

Бабье лето в Киеве "съели" туманы - климатологи - Фото
Фото: depositphotos.com
25.10.2019, 21:10

Тепло из столицы, по данным наблюдений, ушло в среду

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского заявляют об окончании в Киеве "бабьего лета". Его "съели" недавние туманы, говорят ученые. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

О завершении осеннего теплого периода стало известно в минувшую среду. Уже на следующий день среднесуточная температура воздуха в столице составляла 10,5 градусов, а максимальная - 12,8. В связи с этим климатологи констатировали возвращение осени.

"Нынешнее "бабье лето" длилось 12 дней, оно ознаменовалось четырьмя температурными рекордами", - заявили в обсерватории. И добавили: в 21-м веке самое короткое "бабье лето" в Киеве было в 2017 году (пять дней), а самое длинное - в 2018-м (14 дней).

Смотрите также: Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео

Напишите нам
климатологи бабье лето погода тепло туманы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 