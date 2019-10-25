Бабье лето в Киеве "съели" туманы - климатологи

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Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского заявляют об окончании в Киеве "бабьего лета". Его "съели" недавние туманы, говорят ученые. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

О завершении осеннего теплого периода стало известно в минувшую среду. Уже на следующий день среднесуточная температура воздуха в столице составляла 10,5 градусов, а максимальная - 12,8. В связи с этим климатологи констатировали возвращение осени.

"Нынешнее "бабье лето" длилось 12 дней, оно ознаменовалось четырьмя температурными рекордами", - заявили в обсерватории. И добавили: в 21-м веке самое короткое "бабье лето" в Киеве было в 2017 году (пять дней), а самое длинное - в 2018-м (14 дней).

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