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В Украину из сирийских лагерей вернулась еще одна семья: фото

16.06.2021, 09:45
В Украину из сирийских лагерей вернулась еще одна семья: фото - Фото
Возвращение из Сирии (источник - president.gov.ua)

В Украину вернули еще одну семью, которая находилась в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии – женщину с семерыми детьми. Об этом сообщили на сайте президента.

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Самолет с эвакуированной женщиной и ее детьми приземлился в аэропорту Киев (Жуляны) в ночь на 16 июня. Освобожденная украинка сказала, что очень рада вернуться домой и поблагодарила всех, кто способствовал этому.

По словам замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, из лагерей Сирии было освобождено уже 15 украинцев. "Верю, что вместе с компетентными органами мы отработаем возвращение всех других наших граждан из лагерей для беженцев", – отметила она.

  • 31 декабря 2020 года Украина вернула из лагерей Сирии двух крымских татарок и семерых детей.

Читайте также: Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

Дарья Мостовая
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Сирия фото беженка сирийский лагерь возвращение в украину
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