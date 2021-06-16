В Украину из сирийских лагерей вернулась еще одна семья: фото
В Украину вернули еще одну семью, которая находилась в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии – женщину с семерыми детьми. Об этом сообщили на сайте президента.
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Самолет с эвакуированной женщиной и ее детьми приземлился в аэропорту Киев (Жуляны) в ночь на 16 июня. Освобожденная украинка сказала, что очень рада вернуться домой и поблагодарила всех, кто способствовал этому.
По словам замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, из лагерей Сирии было освобождено уже 15 украинцев. "Верю, что вместе с компетентными органами мы отработаем возвращение всех других наших граждан из лагерей для беженцев", – отметила она.
- 31 декабря 2020 года Украина вернула из лагерей Сирии двух крымских татарок и семерых детей.
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