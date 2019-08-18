В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта

Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 18 августа, температура воздуха повысится и составит + 24, + 29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Черниговской и Сумской областях местами + 20, + 23 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

"Дожди существенные маловероятны - антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик", - уточнила Диденко.

В Киеве ожидается днем ​​+24, + 26 градусов.

"С понедельника, на Спас, везде в Украине потеплеет еще на несколько градусов. Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров будут до + 32, + 37 градусов", - добавила Диденко.