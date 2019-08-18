Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта

В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 09:29

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны будет без осадков

Сегодня, 18 августа, температура воздуха повысится и составит + 24, + 29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Черниговской и Сумской областях местами + 20, + 23 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

"Дожди существенные маловероятны - антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик", - уточнила Диденко.

В Киеве ожидается днем ​​+24, + 26 градусов.

"С понедельника, на Спас, везде в Украине потеплеет еще на несколько градусов. Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров будут до + 32, + 37 градусов", - добавила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.
Напишите нам
погода карта антициклон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 