В Украину пришел антициклон: какой будет погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории будет без осадков

Во вторник, 27 октября, погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, местами – на юге. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на востоке возможны порывы до сильного.

Температура воздуха будет + 13, + 18 градусов, в южной части до +20 градусов.

В Киеве сегодня – без дождя, утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до + 14, + 16 градусов.

20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина

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