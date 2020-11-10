В Украину пришел антициклон: какой будет погода – карта
10.11.2020, 08:31
Фото: pixabay.com
Cегодня температура воздуха днем ожидается + 8, + 13 градусов
В Украину под влиянием антициклона в большинстве областей будет сухо, туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, температура воздуха днем еще ожидается + 8, + 13 градусов, а затем, в течение недели похолодает до ночных морозов и дневных + 3, + 7 градусов.
В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснениями, днем в столице около +8 градусов.
В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
Читайте также: В Украину пришел антициклон Ramesh: какой будет погода – карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии