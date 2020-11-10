В Украину пришел антициклон: какой будет погода – карта

Cегодня температура воздуха днем ​ ожидается + 8, + 13 градусов

В Украину под влиянием антициклона в большинстве областей будет сухо, туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, температура воздуха днем ​​еще ожидается + 8, + 13 градусов, а затем, в течение недели похолодает до ночных морозов и дневных + 3, + 7 градусов.

В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем ​​даже с возможным солнечным прояснениями, днем ​​в столице около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

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Арина Толина

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