В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 февраля, атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также в Винницкую и Одесскую области осадки. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем ​​будет оттепель, около нуля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 0,-3 градуса. На юге ожидается + 1, + 4 градуса. На западе преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры. На остальной территории существенных осадков не будет", - уточнила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 14 февраля днем ​​около нуля.

"15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода, лишь на востоке чуть поморозит", - отметила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.