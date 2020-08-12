В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карта
12.08.2020, 09:58
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине незначительно похолодает
Сегодня в Украине - атмосферный фронт, температура воздуха снизится на севере до + 19, + 23 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди возможны на юге, в центре и на Прикарпатье, местами - на северо-востоке.
Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде.
В большинстве областей + 24, + 28 градусов.
В Киеве днем около + 20, + 22 градусов, осадки маловероятны.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии