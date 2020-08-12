В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине незначительно похолодает

Сегодня в Украине - атмосферный фронт, температура воздуха снизится на севере до + 19, + 23 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди возможны на юге, в центре и на Прикарпатье, местами - на северо-востоке.

Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде.

В большинстве областей + 24, + 28 градусов.

В Киеве днем ​​около + 20, + 22 градусов, осадки маловероятны.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Арина Толина

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