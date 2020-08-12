UA

В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карта

12.08.2020, 09:58
В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине незначительно похолодает

Сегодня  в Украине - атмосферный фронт, температура воздуха снизится на севере до + 19, + 23 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди возможны на юге, в центре и на Прикарпатье, местами - на северо-востоке.

Карта погоды на 12 августа

Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде.

В большинстве областей + 24, + 28 градусов.

В Киеве днем ​​около + 20, + 22 градусов, осадки маловероятны.

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Наталья Диденко погода карта атмосферный фронт 12 августа

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 